O Nacional respondeu da melhor maneira ao triunfo do Marítimo e goleou na receção ao FC Porto B, por 4-0, num jogo a contar para a 32.ª jornada da II Liga.

Na Choupana, Chuchu Ramírez abriu o marcador aos 17 minutos, antes de Witi ampliar a vantagem logo a seguir, aos 21 minutos, com um belo golo.

Nos minutos finais, a formação madeirense elevou o resultado para goleada: Chuchu Ramírez bisou aos 87 minutos e Dudu fez o 4-0 final nos descontos.

Com este resultado, o Nacional segue no segundo lugar, com 65 pontos: está a dois pontos do líder Santa Clara e tem três de vantagem (e mais um jogo) sobre o AVS. O Marítimo está em quarto, com 60 pontos.