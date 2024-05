A Oliveirense recebeu e venceu este sábado o Tondela, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da II Liga.

Balla Sangaré abriu o marcador aos seis minutos e bisou depois, aos 24 minutos, para ampliar a vantagem da formação da casa.

Ricardo Alves reduziu para os beirões em cima do intervalo, mas o resultado não se alterou na segunda parte.

Com este resultado, a Oliveirense dá um grande passo rumo à permanência: soma agora 34 pontos e fica com mais quatro do que o Feirense, equipa que ocupa o lugar de playoff. Certo é que já evitou a descida direta. O Tondela é quinto.

Em Viseu, o Académico e o Leixões empataram a uma bola.

Ricardo Valente deu vantagem à formação de Matosinhos aos oito minutos, mas os viseenses chegaram ao empate à hora de jogo, fruto de um autogolo de André Simões.

O Leixões está em 15.º, com mais três pontos do que o Feirense, ao passo que o Académico é nono, com 42 pontos.