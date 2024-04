Depois da derrota com o FC Porto B, o AVS regressou esta terça-feira aos triunfos na II Liga, ao golear em casa do Paços de Ferreira por 4-0.

Talles Wander abriu o marcador aos 28 minutos, mas foi no segundo tempo que a equipa da Vila das Aves construiu a goleada, com golos de John Mercado (53m e 65m) e Yair Mena (81m).

A três jornadas do fim, o AVS segue no terceiro lugar, mas com os mesmos 62 pontos do Nacional – o Santa Clara é líder, com 64 pontos. O Paços de Ferreira é sexto, com 45 pontos.