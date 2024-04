O Penafiel foi até ao terreno da União de Leiria dar mais um passo rumo à permanência, ao vencer por 2-0, esta quinta-feira, no jogo que marcou o arranque da 31.ª jornada da II Liga. Por outro lado, a equipa de Filipe Cândido, que precisava apenas de um empate para garantir a manutenção, adiou essas contas.

Os durienses abriram o marcador aos 24 minutos, por Gabriel Barbosa, que correspondeu com um cabeceamento certeiro ao cruzamento de Leandro Teixeira.

Ainda antes do intervalo, Bryan Róchez viu dois cartões amarelos no espaço de dois minutos (35 e 37m) e deixou o Leiria em inferioridade numérica.

Já em cima da hora de jogo, Gabriel Barbosa bisou no encontro, desta feita com um desvio na área, após um cruzamento da direita, de Miguel Maga.

Com esta vitória, o Penafiel sobe ao 12.º lugar, com 38 pontos, menos um do que o Leiria, que ocupa a 10.ª posição.

Caso o Feirense – em lugar de play-off, com 27 pontos – perca ou empate nesta jornada, na visita ao Marítimo, as duas equipas asseguram, desde logo, a permanência no segundo escalão.