O Marítimo foi este domingo a Coimbra vencer o Lank Vilaverdense, por 2-0, em jogo referente à 30.ª jornada da II Liga.

Após três empates consecutivos, a equipa madeirense garantiu uma vitória. O primeiro do encontro surgiu aos 39 minutos, autoria de Euller, e o segundo aos 62, através de Platiny.

Com este resultado, a equipa do Marítimo mantém série invicta, depois de somar o 11.º jogo seguido sem perder. No campeonato estão em quarto lugar, com 53 pontos. O Lank está em último e tem 21 pontos, menos cinco que o Belenenses, penúltimo classificado. Nos últimos 11 jogos, o Lank venceu apenas um, no dia 7 deste mês frente ao Mafra, por 2-1.