Filipe Luís, ex-internacional brasileiro que se retirou do futebol no ano passado, foi desafiado por um jornalista do GloboEsporte a montar o treinador perfeito de acordo com várias componentes.

Parte tática, treino, palestra, leitura de jogo, ação ao intervalo, substituições, gestão do grupo foram alguns dos pontos em que teve de nomear um dos treinadores com os quais trabalhou.

E o atual treinador do Al Hilal foi o escolhido em quatro dos nove parâmetros.

Durante os 13 meses em que esteve à frente do Flamengo, Jorge Jesus conquistou cinco títulos: o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça sul-americana, a Supertaça brasileira e o Campeonato Carioca.