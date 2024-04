O Nacional da Madeira recebeu e venceu esta segunda-feira o Benfica B, por 3-1, em jogo da 30.ª jornada da II Liga.

Na Choupana, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 25 minutos, com um golo de Carlos Daniel. Em cima do intervalo, o mesmo Carlos Daniel assistiu Gustavo para o 2-0.

Para não deixar dúvidas, os madeirenses fizeram o 3-0 logo no início do segundo tempo e «mataram» o encontro. Foi Jesús Ramírez a fazer esse golo.

As águias, com André Gomes na baliza, reduziram já nos descontos, com um golo de João Rêgo.

Com este resultado, o Nacional sobe, à condição, ao segundo lugar, com os mesmos 59 pontos do AVS, mas mais um jogo. O Benfica B é 12.º, com 37 pontos.