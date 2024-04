A luta pelos primeiros lugares da II Liga está cada vez mais ao rubro.



O Santa Clara não foi além de um empate a duas bolas contra o FC Porto, no Olival, e tem o Nacional, que bateu o Belenenses por 3-1, a dois pontos.



Mas vamos por partes. Em Vila Nova de Gaia, a equipa de Vasco Matos adiantou-se no marcador aos 16 minutos por Bruno Almeida, num pontapé de penálti. Porém, o conjunto secundário dos dragões chegou à igualdade em cima do intervalo graças a um golo de Wendel Silva.



Os açorianos voltaram a saltar para a frente do marcador à entrada para os vinte minutos finais com um golo de Safira. No melhor pano cai a nódoa, não é? E assim foi. Três minutos depois de ter feito o 2-1, o avançado ex-Vitória marcou na própria baliza e deixou tudo empatado.



Classificação da II Liga



Por sua vez, o Nacional passou sem sobressaltos no Restelo diante do Belenenses (3-1). Os madeirenses resolveram a partida em 36 minutos graças aos golos de Ramírez (9m), Gustavo (19m) e Rúben Macedo (36m). O melhor que os azuis conseguiram foi marcar o golo de honra por Sambú nos descontos.



Feitas as contas, o Santa Clara continua na liderança, agora com 64 pontos, apenas mais dois que o Nacional - o AVS está imediatamente atrás com 59 pontos e apenas joga esta segunda-feira em Paços de Ferreira. Por seu turno, o FC Porto ultrapassou o Mafra e é 7.º colocado com 44 pontos ao passo que o Belenenses está em lugar de descida e soma 26 pontos - está a quatro da Oliveirense, a primeira equipa fora da zona de despromoção.