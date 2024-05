Ao fim de cinco jogos, Lito Vidigal conseguiu a primeira vitória ao comando do Feirense, na receção à União de Leiria, este sábado, na 32.ª e antepenúltima jornada da II Liga.

O único golo da partida foi apontado por Henrique Jocú, aos 38 minutos.

O Feirense, que não vencia há 10 jogos (desde fevereiro), mantém-se no 16.º lugar, que dá acesso ao play-off de manutenção. Os fogaceiros estão a um ponto da Oliveirense, primeira equipa acima da «linha de água», que tem mais um jogo disputado. Além disso, têm mais quatro pontos do que o Belenenses (17.º) e mais seis do que o Länk Vilaverdense (18.º, menos um jogo).

