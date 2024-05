O Santa Clara venceu esta sexta-feira o Belenenses por 2-0, no Estádio São Miguel, no jogo de abertura da 32.ª jornada, e, com mais três pontos, os açorianos reforçaram o primeiro lugar da classificação da II Liga e garantiram que, na pior das hipóteses, vão disputar o play-off de promoção no final da temporada.

Depois de uma primeira parte sem golos, os açorianos adiantaram-se no marcador aos 53 minutos, com um golo de Diogo Calila e, dez minutos depois, Bruno Almeida aumentou a vantagem da equipa da casa para 2-0.

Com esta vitória, o Santa Clara passa a contar com 67 pontos, mais cinco do que o Nacional [recebe o FC Porto B no sábado] e AVS SAD [recebe o Mafra na segunda-feira] na luta pela promoção direta. Na pior das hipóteses, os açorianos garantiram esta sexta-feira que vão jogar, pelo menos, o play-off, uma vez que já estão do alcance do Marítimo, o quarto classificado da II Liga que soma 57 pontos.

O Belenenses, por seu lado, continua no penúltimo lugar da classificação, com 26 pontos, menos um do que o Feirense [recebe a União de Leira no sábado] e menos cinco do que a Oliveirense [recebe o Tondela no sábado].

Confira a classificação da II Liga