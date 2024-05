O Marítimo continua a sonhar com a subida de divisão, depois de te vencido este domingo em casa do Penafiel (1-0), em jogo da 32.ª jornada na II Liga.

Euller, de penálti, fez o único golo da partida, aos 37 minutos.

Com este resultado, o Marítimo segue no quarto lugar, com 60 pontos. Está a dois do AVS e do Nacional, mas com mais um jogo.