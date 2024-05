O Länk Vilaverdense perdeu este domingo ante o Torrense, por 1-0, no Estádio Cidade de Coimbra, vendo confirmada a descida à Liga 3, ao fim do jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da II Liga.

O golo que deu a vitória ao Torreense foi apontado por Benny, aos 40 minutos da primeira parte.

O jogo ficou marcado pela estreia do norte-americano Courtney Reum, de 45 anos, no futebol profissional em Portugal. O cunhado da celebridade Paris Hilton entrou aos 86 minutos de jogo.

Na classificação, o Länk Vilaverdense continua no 18.º e último lugar, com 23 pontos, a sete do lugar de play-off, o 16.º, ocupado pelo Feirense, que tem 30 pontos.

O Länk Vilaverdense já só conseguirá, no máximo, fazer 29, pelo que vai jogar a Liga 3 em 2024/25, descendo um ano após a subida às ligas profissionais.