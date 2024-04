O Barcelona é o primeiro finalista da Liga dos Campeões feminina, após ter dado a volta à eliminatória com o Chelsea (2-0), em Londres: as catalãs, recorde-se, tinham perdido na primeira mão, em casa, por 1-0.

Stamford Bridge viveu, de resto, mais uma noite histórica, com a maior assistência de sempre num jogo feminino (mais de 40 mil adeptos nas bancadas), mas o Chelsea acabou por falhar aquela que seria a sua segunda final da Champions.

Em desvantagem na eliminatória, o campeão em título Barcelona chegou ao triunfo com golos de Bonmati, aos 25 minutos, e da sueca Rolfo, aos 74, numa partida em que a equipa inglesa ficou reduzida a dez a partir dos 59 minutos, por expulsão da canadiana Buchanan.

As catalãs ficam agora à espera do desfecho do duelo francês entre Lyon e Paris Saint-Germain (3-2 na primeira mão), para conhecerem o adversário da final, agendada para 25 de maio, em Bilbau.