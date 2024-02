O Wolverhampton venceu, fora de casa, o Tottenham por 2-1 e regressou às vitórias na Premier League. José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes e Pedro Neto foram titulares na equipa de Gary O´Neil.

João Gomes, assistido por Sarabia aos 42 minutos, fez o primeiro golo do encontro. Os spurs responderam por Kulusevski aos 46 minutos, mas os lobos conseguiram os três pontos, graças a um bis de João Gomes, após passe de Pedro Neto.

Com este resultado, o Wolverhampton segue no décimo lugar da Premier League, com 35 pontos. O Tottenham está no quinto posto, com 47 pontos.

Já o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, derrotou, em casa, o West Ham por 2-0. Nuno Tavares foi titular na equipa do treinador português, enquanto Rodrigo Ribeiro não saiu do banco de suplentes.

Taiwo Awoniyi abriu o marcador aos 45+5 minutos. No segundo tempo, Kalvin Phillips viu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 71 minutos. No tempo de compensação, Hudson-Odoi confirmou o triunfo do Forest aos 90+4 minutos.

Com esta vitória, a equipa do treinador português está no décimo quinto lugar do campeonato, com 24 pontos. O West Ham ocupa o oitavo posto da liga inglesa, com 36 pontos.

Quanto ao Fulham, de Marco Silva, perdeu em casa com o Aston Villa por 2-1. João Palhinha foi titular na equipa do treinador português.

Watkins foi a grande figura do encontro ao bisar, com golos aos 23 e aos 56 minutos do duelo. Rodrigo Muniz ainda reduziu para os «cottagers», que já não conseguiram salvar um ponto este sábado.

Após esta derrota, o Fulham está no décimo segundo lugar, com 29 pontos. O Aston Villa ocupa a quarta posição, com 49 pontos.

Nota ainda para o Newcastle, que empatou a dois golos com o Bournemouth, no outro jogo da tarde jornada 25 da Premier League.