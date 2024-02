José Mourinho revelou que recusou ser selecionador português e, mais tarde, de Inglaterra, durante a passagem pelo Manchester United, entre 2016 e 2018.

O treinador de 61 anos, num dos excertos já divulgados da entrevista ao canal de Youtube de Rio Ferdinand, recordou o período que viveu em Old Trafford.

«Adorei o tempo que passei no Manchester United, mas acho que a comunicação social não me ajudou. Recusei grandes oportunidades de trabalho, e a primeira foi mesmo muito difícil, que era treinar Portugal. Podia ter sido selecionador nacional. E até a tua [dirige-se a Ferdinand]... Estava em cima da mesa. Escolhi não o fazer porque dei tudo, dei o meu coração e até tomei decisões que podem ser consideradas não muito inteligentes do ponto de vista profissional», reconheceu o técnico português.

Mourinho também admitiu que Cristiano Ronaldo é o tipo de treinador que «tu não treinas».