A Nigéria, comandada por José Peseiro, disputa a final do CAN este domingo (20h00) com a anfitriã Costa do Marfim e vai ter um «adepto» especial.

Em entrevista ao FIVE, uma plataforma criada por Rio Ferdinand, José Mourinho confessou que está a torcer por uma vitória da seleção orientada por Peseiro, o melhor amigo do «special one» dentro do futebol.

«O meu melhor amigo no futebol está na final. O treinador da Nigéria é o meu melhor amigo. Ele cresceu comigo, estudámos juntos, entrámos na faculdade no mesmo dia. Passámos cinco anos juntos, todos os dias. Saímos na mesma altura. É talvez o meu maior amigo no futebol. O meu grande amigo José. Para ele é uma grande oportunidade para fazer história. Nunca um treinador português ganhou a CAN», disse Mourinho, num excerto da entrevista que já foi disponibilizado.