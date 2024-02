A Costa do Marfim está na final da CAN 2023, depois de vencer a República Democrática do Congo, por 1-0.

Na segunda meia-final da prova, Sebastien Haller marcou aos 65 minutos, servido por Gradel, e apurou a seleção anfitriã para o jogo decisivo.

Com um futebol longe de ser brilhante, os marfinenses somaram apenas a segunda vitória no tempo regulamentar nesta CAN, e isso bastou para marcarem presença na final.

Na Costa do Marfim, Ousmane Diomande, defesa do Sporting, não saiu do banco. No Congo, Simon Banza, avançado do Sp. Braga, foi lançado à entrada para os 20 minutos finais.

Na final, agendada para as 20h00 do próximo domingo, a Costa do Marfim vai defrontar a Nigéria, de José Peseiro.