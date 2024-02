A Nigéria de José Peseiro apurou-se para a final da Taça das Nações Africanas (CAN).

As super-águias derrotaram a África do Sul no desempate da marca dos 11 metros após 1-1 no final do prolongamento.

William Troost-Ekong inaugurou o marcador aos 67 minutos na conversão de um penálti a castigar falta sobre Victor Osimhen. Já na reta final do tempo regulamentar, os nigerianos celebraram o 2-0, assinado por Osimhen, mas o árbitro foi alertado pelo VAR relativamente a uma irregularidade no início da jogada.

Ao ver as imagens, o juiz viu uma rasteira sobre um jogador sul-africano na área das super-águias e o 2-0 deu lugar a um empate a uma bola por conversão de Mokoena em cima do minuto 90.

Nos minutos finais do prolongamento, Grant Kekana foi expulso com vermelho direto por rasteirar um adversário que ficava isolado na cara do guarda-redes sul-africano, mas a Nigéria não conseguiu tirar partido da superioridade numérica nos poucos minutos que faltavam para o fim do prolongamento.

No desempate, a Nigéria falhou um pontapé, a África do Sul dois e Iheanacho decidiu no quinto remate e último remate da série.

A final da CAN joga-se no domingo.