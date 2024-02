O Paris Saint-Germain joga este sábado em Nantes, para a 22ª jornada da liga francesa.

Depois de bater a Real Sociedad para a Liga dos Campeões a meio da semana, o técnico Luis Enrique faz algumas alterações na equipa, sendo a mais notória a opção de deixar Kylian Mbappé no banco de suplentes.

Este é o primeiro jogo depois de ser noticiada a intenção do avançado francês deixar o clube no fim da época.

Um vídeo recolhido no momento da chegada da equipa ao estádio mostra Mbappé com cara de poucos amigos, de rosto fechado, ao contrário do ar sorridente que lhe é habitual. Já conhecieria, provavelmente, a decisão do treinador.

mbappe when he’s benched is the crankiest man on earth pic.twitter.com/eagcMytRVe https://t.co/z1vMtJJtD6 — 🔝 (@neophecy) February 17, 2024

Os portugueses Danilo Pereira e Vitinha estão na equipa titular do PSG. Já Gonçalo Ramos está, mais uma vez, no banco de suplentes.