O Paris Saint-Germain até começou a perder, mas operou a reviravolta e venceu o Lille por 3-1, na 21.ª jornada da liga francesa.

Luis Enrique apresentou um onze com algumas novidades, desde logo a titularidade de Gonçalo Ramos, e deixou nomes como Gigi Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Barcola e Kylian Mbappé no banco. Mbappé, de resto, nem sequer foi a jogo, isto depois de ter treinado à parte na véspera, devido a uma entrada dura que sofreu no último jogo.

Já Paulo Fonseca, lançou Tiago Santos de início, enquanto Tiago Morais e Rafael Fernandes não saíram do banco.

Tiago Santos esteve em plano de destaque no golo do Lille. O lateral-direito português tirou Lucas Beraldo do caminho e cruzou para a área, onde Yusuf Yazici apareceu para abrir o marcador, aos seis minutos.

A vantagem dos visitantes, contudo, não durou muito tempo. Alexsandro, antigo central do Desp. Chaves, perdeu a bola em zona comprometedora e Ousmane Dembelé serviu Ramos para o empate (10m). O avançado português, com a baliza escancarada, só teve de encostar.

Alexsandro voltou a não ficar bem na fotografia no lance do 2-1. Sete minutos depois do golo de Ramos, o central brasileiro falhou um corte na área e marcou na própria baliza.

O Lille ainda esboçou a reação no segundo tempo e até podia ter voltado a marcar. Ainda assim, foi o PSG – que apesar da vitória até protagonizou mais uma exibição sem encanto – quem mexeu com o marcador.

Já na reta final (80m), Kolo Muani apareceu na pequena área a corresponder ao cruzamento de Barcola e sentenciou as contas do jogo.

Com esta vitória, o PSG consolida a liderança da liga francesa, com 50 pontos, mais 11 do que o Nice, segundo classificado, que ainda não entrou em campo nesta jornada. O Lille é quarto, com 35 pontos, os mesmos do Mónaco, que está na quinta posição e, caso vença na visita ao Nice no domingo, ultrapassa a equipa de Paulo Fonseca.

