O Lens bateu o Estrasburgo por 3-1, este sábado, com mais uma boa exibição de David Pereira da Costa.

O médio português fez o passe para o primeiro golo do jogo, apontado por Elye Wahui, aos 16 minutos.

Aos 30, os dois jogadores inverteram os papéis, tendo David Pereira da Costa feito o 2-0. Terceiro golo em três jogos consecutivos (e também o terceiro esta época) para o médio nascido em Almada, mas que emigrou para França muito jovem e que foi formado no Lens.

O Estrasburgo ainda reduziu, perto do intervalo, por Thomas Delaine, mas o Lens fechou o resultado aos 58 minutos, com um golo de Florian Sotoca.

Com três vitória seguidas, a equipa do norte de França intrometeu-se na luta pelo acesso à Liga dos Campeões na próxima época: está no sexto lugar com 35 pontos.

O Estrasburgo é décimo, com 25.