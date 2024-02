Vinicius, Vinicius, Vinicius e mais Vinicius. Foi esta a fórmula que Carlo Ancelotti encontrou para o Real Madrid derrubar o sensacional Girona no Santiago Bernabéu. Com uma exibição memorável, o internacional brasileiro abriu o marcador e deixou a sua marca bem vincada nos restantes três golos que permitiram aos merengues vencer com um categórico 4-0 e, assim, aumentar para cinco pontos a vantagem no topo da classificação.

Um jogo que foi precedido por uma emotiva homenagem a Miguel Ángel, antigo guarda-redes do Real Madrid que ficou conhecido por «El Gato e que faleceu esta semana, aos 76 anos. Depois abriram-se as cortinas para o espetáculo proporcionado por Vinicius Junior que começou por abrir o marcador, logo aos 6 minutos, com um espetacular remate cruzado, sem hipóteses para Paulo Gazzaniga.

Num jogo praticamente de sentido único, Vinicius voltou a aparecer de forma exuberante, aos 35 minutos, levando tudo à frente sobre a esquerda, até chegar à linha de fundo invadir a área e rematar para a defesa do guarda-redes do Girona que já não conseguiu suster a recarga de Bellingham que sé teve de encostar.

O espetáculo particular de Vinicius prosseguiu depois, na segunda parte, com uma espetacular assistência de trivela para Bellingham bisar no jogo. Mais seis minutos e Vinicius roubou uma bola a Yan Couto, a principal vítima do brasileiro esta tarde, num lance que permitiu a Rodrygo arrancar por ali fora até ao quarto golo dos merengues.

Ainda faltava meia-hora para o final e o Real Madrid já estava a golear por 4-0.

Mesmo a fechar o jogo, o Real Madrid teve uma oportunidade para chegar à mão cheia de golos quando Yan Couto, numa tarde para esquecer, fez um penálti claro sobre o jovem Arda Gulen, mas, na conversão do castigo máximo, Joselu acertou em cheio no ferro e o jogo acabou logo a seguir.

Com este triunfo, o Real Madrid passa a contar com mais cinco pontos do que o Girona no topo da classificação e mais seis do que o Barcelona que, este domingo, recebe o Granada.

Confira a classificação da liga espanhola