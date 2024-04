Alexandre Brito renovou contrato com o Sporting, anunciou esta terça-feira o emblema verde e branco.

O médio representa os leões desde a temporada de 2017/18 e atualmente joga na equipa B.

«Renovar é um sentimento muito bom e é um orgulho continuar de leão ao peito. Por isso, agradeço a oportunidade que me estão a dar. Acho que tenho vindo a fazer um bom trabalho e aquilo que quero é continuar assim para corresponder da melhor maneira», disse, aos meios do clube.

Ainda com idade de júnior, o jovem já teve oportunidade de treinar com a equipa principal: «Fui lá treinar. O míster Rúben Amorim deu-me essa oportunidade e correu tudo muito bem. Todos me ajudaram muito e me acolheram muito bem.»

«Prometo que vou continuar a dar sempre o máximo e a trabalhar para lhes dar muitas alegrias», concluiu.

Esta época, Alexandre Brito tem 24 jogos e um golo pelo Sporting B.