Toni Kroos anunciou que vai terminar a carreira no final desta época.

«17 de julho de 2014, o dia da minha apresentação no Real Madrid, o dia em que a minha vida mudou. Foi o começo de uma nova vida no maior clube do Mundo. Hoje, depois de dez anos, no fim da temporada, esta vida chega ao fim», escreveu numa publicação nas redes sociais.

«Esta decisão significa que a minha carreira como futebolista no ativo terminará neste verão depois do Campeonato da Europa. Como sempre disse, o Real Madrid é e será o meu último clube», acrescentou ainda.

Toni Kroos agradeceu ao Real Madrid, a Florentino Pérez e aos adeptos merengues, garantindo estar feliz com a decisão tomada.

«Encontrei na minha cabeça e no meu coração o momento adequado para tomar esta decisão. A minha ambição sempre foi terminar a carreira no máximo do meu nível. A partir deste instante, na minha mente só cabe um pensamentro principais e mais nada vai afastar-me disso: «Pela 15.ª. 'Halla Madrid'».