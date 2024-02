O Villarreal, de Gonçalo Guedes, empatou este sábado em casa do Alavés (1-1), em jogo da jornada 24 da La Liga.

No País Basco, foi a formação da casa a primeira a marcar: Samu Omorodion fez o 1-0 aos 25 minutos, servido por Alex Sola.

Ainda antes do intervalo, a três minutos dos 45, o submarino amarelo chegou ao empate: Álex Baena assistiu e Jorge Cuenca finalizou para o 1-1.

Gonçalo Guedes, refira-se, entrou aos 74 minutos, para o lugar de Gerard Moreno.

Com este resultado, o Alavés segue no 11.º lugar, com 27 pontos, ao passo que o Villarreal é 13.º, com 25 pontos.