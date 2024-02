Foi preciso esperar pelos últimos minutos, mas o Manchester City venceu este sábado na receção ao Everton (2-0), em jogo da jornada 24 da Premier League.

No fim ficaram duas notícias: o Man. City subiu à liderança à condição, enquanto espera pelo desfecho do Liverpool, e Haaland voltou a marcar. O ponta de lança não marcava desde 28 de novembro, tendo regressado aos golos com um bis precisamente 75 dias depois (dois meses e meio, portanto).

Nos citizens, Rúben Dias e Matheus Nunes foram titulares, ao passo que Bernardo Silva entrou aos 71 minutos. Nos toffees, João Virgínia, Beto e Chermiti também foram suplentes, mas os dois últimos entraram durante a segunda parte.

Depois de uma primeira parte sem golos, o técnico do City, Pep Guardiola, foi obrigado a recorrer à artilharia pesada para desbloquear o marcador, ou seja, Kevin De Bruyne – entrou aos 57 minutos para o lugar de Matheus Nunes.

Ora, por falar em artilharia pesada, foi Erling Haaland, à entrada para os últimos 20 minutos, a fazer o 1-0: num pontapé de canto, a bola sobrou para o internacional norueguês ao segundo poste e a bola só parou no fundo das redes de Jordan Pickford.

Guardiola lançou depois Bernardo Silva para controlar a partida – Beto entrou no Everton logo a seguir –, e a formação da casa chegou aos 2-0 a cinco minutos dos 90, num contra-ataque letal finalizado por Haaland (quem mais?), após um passe de De Bruyne (quem mais?).

No conjunto de Sean Dyche, e também já com Chermiti em campo, Beto ainda fez o 2-1, mas o golo foi prontamente anulado por fora de jogo.

Com este resultado, o Manchester City assume o primeiro lugar, com 52 pontos, mais um do que o Liverpool – que joga também esta tarde. Os citizens vão ficar com um jogo a menos do que os reds. O Everton está em antepenúltimo lugar, com 19 pontos – sofreram uma dedução de dez pontos, por irregularidades financeiras.