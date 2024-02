Théo Hernández concedeu uma entrevista ao jornal As, de Espanha, durante a qual falou da sua carreira, do Real Madrid e de Cristiano Ronaldo. Para o português, com quem se cruzou no início da carreira em Madrid, o lateral só tem elogios.

«O Cristiano é mais do que um exemplo, é uma referência, um ícone. Ajudou-me muito quando cheguei ao Real Madrid com apenas 19 anos», começou por dizer.

«Ele é um dos jogadores que está mais atento aos jovens e tenta fazer com que eles se sintam o mais confortáveis possível. Aprendi muitas coisas e foi um privilégio partilhar o balneário com ele.»

Nesta mesma entrevista, Théo Hernández falou do também francês Mbappé e da eterna conversa sobre uma ida do avançado para o Real Madrid.

«Honestamente nunca lhe perguntei sobre isso, mas Kylian é inteligente e estou convencido de que tomará a decisão certa para a sua carreira», referiu.