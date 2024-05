Contratado ao Famalicão no último mercado de transferências, Otávio afirmou-se rapidamente como titular na defesa do FC Porto. Os dragões desembolsaram 12 milhões de euros por 80 por cento do passe do jogador brasileiro, mas, na opinião do presidente da SAD famalicense, o central já está valorizado, pelo menos no dobro.

«Deveu-se essencialmente à qualidade do jogador, é um defesa-central muito rápido, pé esquerdo, com a idade que ele tem... É um jogador que chegou ao Arsenal e fez o jogo que fez. Atrevo-me a dizer que hoje o FC Porto, podia vendê-lo pelo dobro à distância de uma chamada», disse Miguel Ribeiro, em declarações ao Canal 11.

O presidente da SAD do Famalicão abordou ainda o caso de Gustavo Sá, jovem médio que tem sido associado a um eventual interesse do Sporting.

«O Gustavo tem 19 anos, é titular na Liga, está nos 100 melhores jovens do mundo, foi chamado à seleção de sub-21, é um médio com uma estampa física tremenda. É óbvio que será um ativo muito importante do Famalicão», vincou.

«O Gustavo Sá vai personificar mais do que as outras vendas todas, porque é um jogador made in Famalicão. À volta de todo o edifício da formação Famalicão, ter uma referência como o Gustavo Sá será muito importante. Gostava muito que a carreira dele prosperasse porque, para o Famalicão, será sem dúvida nenhuma a operação mais importante de todas», completou.

Miguel Ribeiro admitiu que será difícil manter o jogador no próximo verão. «Se o Famalicão receber uma proposta dentro do que o Gustavo Sá representa… Tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, se baterem a cláusula garanto que sai.»

Gustavo Sá marcou três golos e deu quatro assistências esta temporada, em 28 jogos.