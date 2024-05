O dérbi do Minho da 33.ª jornada da Liga resultou em processos disciplinares a Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, segundo o mapa de castigos, divulgado esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Além disso, também Rui Duarte, treinador dos arsenalistas, e Arnaldo Silva, funcionário dos vitorianos, foram alvo de processos.

De resto, o V. Guimarães foi multado em quase 13.500 euros, sendo 2.680 por «agressões graves» de adeptos vimaranenses ao diretor de segurança do Sp. Braga, Alberto Guedes. Os adeptos atiraram uma pedra na direção do responsável arsenalista, «acertando no braço direito sem provocar danos visíveis».

Já o Sp. Braga, terá de pagar coimas num total de 7.168 euros, devido ao comportamento incorreto do público nas bancadas do D. Afonso Henriques.