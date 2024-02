Além de ter respondido aos cânticos por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo também protagonizou um momento polémico no encontro do Al Nassr diante do Al Hilal, a contar para a Riyadh Season Cup.

A caminho dos balneários, voaram objetos na direção do internacional português, como cachecóis. Irritado, Ronaldo pegou num e colocou-o nas partes íntimas.

Recorde-se que o Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu o Al Nassr por 2-0.

Ora veja: