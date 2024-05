O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta quinta-feira, as equipas de arbitragem para a 32.ª jornada da Liga.

Iancu Vasilica vai apitar a receção do Sporting ao Portimonense, agendada para sábado, às 18h00, em Alvalade. Já João Gonçalves, vai dirigir a visita do Benfica ao Famalicão (domingo, às 20h30), que pode ser decisivo nas contas do título.

Para o Desp. Chaves-FC Porto, marcado para as 20h30 de sábado, foi nomeado José Bessa.

As equipas de arbitragem da 32.ª jornada da Liga:

Moreirense-Vizela

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e Nelson Cunha

4.º árbitro. Márcio Torres

VAR: Tiago Martins

AVAR: André Campos

Rio Ave-Vitória SC

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Pedro Ribeiro e Vanessa Gomes

4.º árbitro. Pedro Ramalho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Nuno Eiras

Boavista-Gil Vicente

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro. Diogo Rosa

VAR: João Pinheiro

AVAR: Luciano Maia

Sporting-Portimonense

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Álvaro Mesquita e Carlos Martins

4.º árbitro. Anzhony Rodrigues

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Luís Costa

Desp. Chaves-FC Porto

Árbitro: José Bessa

Assistentes: nuno Manso e Inácio Pereira

4.º árbitro. Rui Lima

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

Farense-Estoril

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Gonçalo Freire

4.º árbitro. Flávio Duarte

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Mota

Sp. Braga-Casa Pia

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: José Mira e Francisco Pereira

4.º árbitro. Gonçalo Neves

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Costa

Arouca-Estrela

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Vasco Marques e Nuno Pires

4.º árbitro. Halim Shirzad

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nelson Cunha

Famalicão-Benfica

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro. João Afonso

VAR: Vasco Santos

AVAR: Hugo Santos