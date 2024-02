Após a saída de Carlos Carvalhal, o Olympiakos voltou aos triunfos na Liga grega na receção ao OFI Creta.



Com Carmo, Chiquinho e Podence na equipa inicial, o conjunto do Pireu não deu hipóteses e aos dez minutos já vencia por dois golos de diferença - marcaram Masouras e El Kaabi. Ainda antes do intervalo, Daniel Podence assinou o 3-0.



Na segunda parte o Olympiakos chegou ao 4-0 final por intermédio de Fortounis a passe de Chiquinho. Refira-se que Jovane Cabral, extremo cedido pelo Sporting, entrou aos 61 minutos enquanto Fran Navarro, que está cedido pelo FC Porto, foi lançado aos 77. Por sua vez, Gelson não foi opção e Vezo não saiu do banco de suplentes.

O Olympiakos ocupa o quarto lugar da Liga grega com 44 pontos, a seis do líder PAOK.