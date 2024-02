O português Pedro Alves está próximo de deixar o Olympiakos, clube no qual desempenha as funções de diretor desportivo, desde finais de novembro do ano passado.

Pedro Alves está em rota de colisão com a direção do Olympiakos e as duas partes devem em breve seguir caminhos separados, após pouco mais de dois meses de trabalho conjunto.

Na base deste divórcio está a temporada aquém das expetativas, sendo que o gigante grego voltou a perder neste domingo, mas também divergências relativamente à forma como a equipa deve trabalhar: a direção queria que Pedro Alves pressionasse o treinador Carlos Carvalhal a fazer alterações nas opções habituais.

Ora enquanto isso, o Olympiakos já anunciou um novo diretor desportivo: através de um curto comunicado no site, o clube revelou que Darko Kovacevic é o novo homem forte do futebol, ele que brilhou enquanto jogador em clubes como a Juventus, a Lazio e a Real Sociedad, tendo terminado a carreira precisamente no Olympiakos.