O Olympiakos triunfou neste domingo, por 3-1, ante o Giannina, em partida a contar para a 20.ª jornada da Liga grega. Diante o penúltimo classificado, Carlos Carvalhal apostou em André Horta, Gelson Martins e Fran Navarro de princípio.

Numa partida de sentido único, os golos surgiram apenas na segunda parte. Aos 57m, Andreas Ntoi inaugurou o marcador. Pouco depois, André Horta deu lugar a Chiquinho.

À passagem do minuto 65, Navarro ampliou a vantagem e assinou o quarto golo na Liga.

Já sem Gelson Martins, mas com Podence e João Carvalho em campo, o Giannina reduziu pelo espanhol Pedro Conde, de penálti.

Todavia, o jogo foi sentenciado aos 90+3m, por Jovetic,que rendeu Navarro poucos minutos antes.

David Carmo não saiu do banco.

A turma de Carlos Carvalhal segue no quarto lugar, com 41 pontos, menos seis em relação ao líder PAOK. Na próxima jornada há jogo grande no reduto do Panathinaikos, terceiro classificado, com mais três pontos face ao Olympiakos.