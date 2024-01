O GDESSA conquistou, na tarde deste domingo, a Taça Federação, ante o Benfica. Na reedição da final da última edição da Liga, a equipa do Barreiro voltou a ser mais pragmática e eficaz no derradeiro quarto, vencendo por 55-59.

Nesta final, que se desenrolou em Esgueira, no distrito de Aveiro, o Benfica assumiu a dianteira do marcador até ao intervalo, graças aos parciais de 15-12 e 17-14, fixando o resultado em 32-26.

A diferença mínima foi uma constante ao longo de todo o encontro, uma vez que a turma de Eugénio Rodrigues nunca conseguiu ampliar a vantagem além da dezena.

Na segunda parte, a resposta do GDESSA, concentrada no cinco inicial delineado por André Martins, apenas se efetivou no derradeiro quarto. Com a diferença no marcador fixada nos cinco pontos, após o parcial de 15-16 (47-42), as campeãs nacionais cerraram a defesa, frustraram os ataques das águias e acreditaram na reviravolta.

Assim, o GDESSA assumiu, em definitivo, a frente da final a três minutos da última buzina. O parcial de 08-17 espelha a incapacidade de as encarnadas responderem à reação contrária. A buzina soltou a festa da turma do Barreiro, que, assim, conquistou a segunda Taça Federação da sua história.

A polaca Magdalena Szajtauer foi estrela maior nesta final, assinando sete pontos, 13 ressaltos, uma assistência, um roubo de bola e dois desarmes de lançamento.