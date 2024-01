É OFICIAL: Ruben Vezo é o novo jogador do Olympiakos, de Carlos Carvalhal. O anúncio foi feito pela equipa grega nas redes sociais.

O defesa deixa assim o Levante, com quem estava em final de contrato, e muda-se para a equipa do treinador português.

O jogador, de 29 anos, estava na equipa espanhola desde 2019, altura em que o Levante pagou cinco milhões de euros ao Valência pelo defesa-central.

Esta temporada, Ruben Vezo somou duas assistências em 20 jogos pela equipa espanhola e junta-se a Chiquinho, André Horta, Gelson Martins, Fran Navarro e David Carmo como reforços de inverno do Olympiakos.

🔴⚪️↔ Μέλος της οικογένειας του 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶𝚼 ο Ρούμπεν Βέζο! Καλώς όρισες! / Rúben Vezo is a member of the 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒 family! Welcome!



#Olympiacos #Welcome #Transfer #Vezo #WeKeepOnDreaming