David Carmo considera que é um «privilegiado» por poder representar o Olympiakos, onde acaba de chegar, como mais um reforço para a equipa de Carlos Carvalhal, cedido pelo FC Porto até ao final da temporada.

«Estou muito contente, com perspetivas muito boas. Desde que soube desta oportunidade que me senti privilegiado por poder representar o maior clube da Grécia. Futebol é ganhar, o Olympiakos tem hipóteses de ser campeão e também está nas competições europeias [vai defrontar o Ferencvaros na Liga Conferência]. Quero vencer o título, sendo mais um a ajudar para esse objetivo», destacou o central em declarações à Olympiakos TV.

O defesa que o FC Porto contratou ao Sp. Braga, falou depois em «responsabilidade». «Sou um central, mas posso ajudar também ofensivamente. Além de defender, que é a prioridade, posso construir a partir de trás. Sei que o Olympiakos é um clube muito grande e é uma responsabilidade muito grande. Os adeptos esperam vitórias e o que posso prometer é dar o melhor», acrescentou.

No Olympiakos, David Carmo, além da equipa técnica, comandada por Carlos Carvalhal, vai encontrar mais cinco portugueses – Chiquinho, João Carvalho, André Horta, Gelson Martins e Daniel Podence – pelo que espera uma adaptação fácil.

«Não vou ter muito tempo para me adaptar, mas ter jogadores e uma equipa técnica portuguesa pode ajudar-me nesse sentido. Sei que toda a gente no clube quer vencer, espero que nos ajudem nos bons e nos maus momentos e tenho a certeza de que, no final, vamos estar todos a celebrar», destacou ainda.