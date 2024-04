A contagem dos votos no Dragão começou às 21h20.

São mais de 26 mil votos para serem contados em 44 mesas, sob o olhar atento do presidente, dois escrutinadores e delegados das quatro listas.

Elementos da Polícia de Segurança Pública vigiam dentro do estádio a contagem dos votos, segundo apurou o Maisfutebol.

Recorde-se que as urnas fecharam pouco depois das 20 horas. Estas são de longe as eleições mais participadas de sempre na história do FC Porto.