David Carmo é reforço do Olympiakos, anunciou o clube, confirmando assim a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Embora o emblema helénico não tenha detalhado os contornos do negócio, o nosso jornal sabe que a mudança do central para a Grécia é a título de empréstimo. O FC Porto recebe 200 mil euros pela cedência, com a possibilidade ainda de encaixar mais 250 mil, mediante o cumprimento de determinados objetivos coletivos.



O empréstimo do jogador de 24 anos inclui uma opção de compra no valor de 18 milhões de euros.



Contratado pelo FC Porto ao Sporting de Braga há ano e meio, David Carmo nunca foi verdadeira opção para Sérgio Conceição, foi «despromovido» à equipa B e vai tentar agora relançar a carreira às ordens de Carvalhal com quem já tinha trabalhado na Pedreira.



