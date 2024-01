David Carmo já está na Grécia, para cumprir as últimas burocracias e ser oficializado como reforço do Olympiakos por empréstimo do FC Porto.

Aos jornalistas, o defesa-central justificou a opção pela equipa de Carlos Carvalhal e confessou que é «um alívio».

«Foi um alívio, queria muito vir representar esta equipa. Está tudo no caminho certo e estou ansioso por jogar e representar o Olympiakos», afirmou, citado pela imprensa local.

«Senti que o Olympiakos me queria muito, era importante para mim. Vou tentar retribuir jogando bem», acrescentou.

Para garantir o jogador portista até junho deste ano, refira-se, o emblema grego aceitou pagar uma taxa de cedência de 250 mil euros, com a possibilidade ainda de desembolsar mais 250 mil, dependendo de resultados coletivos. A opção de compra foi fechada em 18 milhões de euros.





