O FC Porto demorou alguns dias, mas nas últimas horas avançou na negociação para emprestar David Carmo ao Olympiakos. Os detalhes finais do acordo já estão resolvidos e, sabe o Maisfutebol, o jogador é esperado na Grécia este fim de semana.

Para garantir o central portista até junho deste ano, o emblema grego aceitou pagar uma taxa de cedência de 250 mil euros, com a possibilidade ainda de desembolsar mais 250 mil, dependendo de resultados coletivos. A opção de compra foi fechada em 18 milhões de euros.

A equipa dirigida pelo português Carlos Carvalhal levou a melhor na disputa com os franceses do Lyon. Para isso, também acordaram com os dragões o pagamento integral do ordenado de Carmo nos próximos meses.

Contratado pelo FC Porto ao Sporting de Braga há ano e meio, David Carmo nunca foi verdadeira opção para Sérgio Conceição e tenta agora reencontrar o futebol que mostrou em Braga. Estava a representar a equipa B dos dragões.