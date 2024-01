O Fenerbahçe vai desviar Çağlar Söyüncü, um dos alvos do FC Porto neste mercado de inverno. O Atlético de Madrid tinha acordo com os dragões e também com o Borussia Dortmund para o empréstimo do defesa-central, que escolheu o Fenerbahçe, de acordo com o portal espanhol Relevo.

A vontade de regressar à Turquia terá sido fator decisivo para este desfecho.

Noutros mercados, destaque para o ex-Sporting Santiago Arias, que está a caminho do futebol brasileiro. O lateral colombiano que vestiu a camisola dos leões entre 2011 e 2013 está livre no mercado e em negociações com o Bahia.

Já o Atlético de Madrid vai avançar pela pérola do Antuérpia Arthur Vermeeren, por cerca de 27 milhões de euros (22 milhões mais bónus). O jogador de 18 anos, que esta época defrontou o FC Porto, deverá viajar para Madrid na quinta-feira.

Em Inglaterra, o Newcastle rejeitou um proposta do Bayern por Trippier: os bávaros apresentaram 13 milhões de euros aos «Magpies», que não querem deixar sair o capitão. A Sky Sports noticia que o internacional inglês já tem acordo com o campeão alemão.

