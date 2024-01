David Carmo partiu esta manhã do aeroporto do Porto rumo a Atenas, para reforçar o Olympiakos.

O defesa-central português viajou na companhia do diretor desportivo do clube grego, o português Pedro Alves, assim como esteve ao lado do representante Simão Coutinho. Carmo despediu-se dos familiares e ainda tirou fotografias com alguns adeptos presentes no aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas não respondeu aos jornalistas.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o jogador de 24 anos vai ser emprestado pelo FC Porto à equipa orientada por Carlos Carvalhal. O Olympiakos vai pagar uma taxa de cedência de 250 mil euros, com a possibilidade ainda de desembolsar mais 250 mil, dependendo de resultados coletivos. A opção de compra é de 18 milhões de euros e o emblema helénico paga a totalidade do ordenado de Carmo nos próximos meses.