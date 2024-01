David Carmo está a caminho do Olympiakos, da Grécia.

Nesta altura já há acordo para o empréstimo do central até final da temporada, ficando o clube grego com opção de compra do passe, por valores ainda não conhecidos.

David Carmo vai viajar ainda esta terça-feira para Atenas, aguardando apenas por autorização do FC Porto para embarcar rumo à capital grega, onde irá realizar os habituais exames médicos e assinar contrato.

Contratado pelo FC Porto ao Sp. Braga há ano e meio, o central nunca foi verdadeira opção para Sérgio Conceição e tenta agora reencontrar o futebol que mostrou em Braga, voltando a trabalhar com Carlos Carvalhal.