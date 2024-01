Roberto Martínez afirma que Diogo Costa tem o melhor nível que o futebol mundial está a conhecer. Em entrevista ao Canal 11, o selecionador nacional diz ainda que o guarda-redes do FC Porto pode atingir o nível de Courtois.

«Foi um jogador que me surpreendeu muito. Vi muitos jogos, mas guarda-redes é uma posição que não acompanho muito. É um jogador de um nível espetacular. Treinei o Courtois, tem reconhecimento e foi o melhor do Mundial. O Diogo Costa tem nível para chegar lá. É muito completo. Contra a Bósnia em casa teve dois momentos de guarda-redes de alto nível. Precisa de ter a concentração para um momento em 90 minutos. É algo inato. Contra o Braga, um remate do Ricardo...Tem uma qualidade que permite à equipa jogar curto ou longo. É um guarda-redes moderno, que tem o melhor nível que o futebol mundial está a conhecer.»

Esta temporada, Diogo Costa soma 25 jogos pelo FC Porto e já realizou 19 jogos pela Seleção Nacional.