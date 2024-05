Ruben Guerreiro tem a época em risco e teme até pela própria carreira, devido à «paragem muito grande» que está a enfrentar. Tudo isto porque lhe foram detetadas duas hérnias nas costas.

«Tinha previsto estar no Giro de Itália e foi por isso que fiz o calendário que fiz até abril. No Grande Prémio Miguel Induráin tive uma queda que me fez uma luxação no cotovelo, mas que não me impossibilitou de treinar ou fazer o meu dia a dia normal. Segui para Serra Nevada, para fazer a preparação para o Giro, mas na Serra Nevada realmente comecei a ter uma forte dor nas costas, na zona da lombar e da cervical», referiu o ciclista em declarações à Agência Lusa.

«Era uma dor realmente muito forte. Depois de exames feitos, foram detetadas duas hérnias. Os especialistas dizem que foi devido às várias quedas dos últimos anos.»

O ciclista de Pegões Velhos (Montijo), de 29 anos, lamenta que a recuperação esteja a ser, neste momento, «muito, muito lenta».

«Tenho feito fisioterapia normal e o corpo não evolui. Realmente, as coisas têm sido muito difíceis para mim, porque tive algumas lesões e quedas e sempre foram fáceis de tratar e recuperar, e agora com as duas hérnias tenho vindo a ser impossibilitado de treinar, de fazer o meu dia a dia, porque requer uma paragem muito grande», garantiu.

«Neste momento, posso dizer que tenho um pouco o meu ano em risco e a minha carreira também, porque, com esta idade e com o ciclismo atual, é difícil parar tanto tempo.»