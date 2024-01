Roberto Martínez diz que não há muitos jogadores com as características de Gonçalo Inácio. Em entrevista ao Canal 11, o selecionador nacional afirmou mesmo que o perfil do central leonino é o mais procurado no futebol europeu.

«O perfil do jogador é importante. Gonçalo Inácio tem o perfil mais pesquisado do futebol europeu. Central, pé esquerdo, pode jogar por dentro, com qualidade, marca golos, tem inteligência. Quando era treinador num clube era esse o perfil que não havia. Precisa de uma boa época no Sporting, porque tem um perfil importante.»

Esta temporada, Gonçalo Inácio soma três golos em 26 jogos pelo Sporting e já realizou cinco encontros pela Seleção Nacional.