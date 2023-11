O Newcastle tem estudado nos bastidores a contratação de Gonçalo Inácio.

O Maisfutebol sabe que o central do Sporting tem sido acompanhado de perto desde a época passada, tendo a avaliação ganhado mais força nas últimas semanas.

Para garantir a compra do jovem jogador agora em janeiro, o emblema inglês já tomou conhecimento que vai precisar de bater o valor da cláusula de rescisão: 60 milhões de euros.

Titular indiscutível dos leões, Inácio passou a ser ainda mais valorizado no mercado com as constantes chamadas à Seleção Nacional. É hoje um nome quase garantido no grupo dirigido por Roberto Martínez.

Gonçalo Inácio, de 22 anos, tem contrato com o Sporting até junho de 2027. Desde que chegou à equipa principal, fez 139 jogos oficiais e anotou 11 golos.