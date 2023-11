Viktor Gyokeres esteve na Suécia, ao serviço da seleção, e aproveitou para relaxar, visitando um ginásio em Estocolmo.

O internacional sueco cruzou-se na sauna com o cantor britânico Tom Grennan, que partilhou uma foto do momento nas redes sociais.

Greenan é adepto do Coventry, antiga equipa do avançado do Sporting, e não quis deixar de assinalar o momento nas redes sociais, com Gyokeres a responder no mesmo tom.