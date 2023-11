A Bélgica confirmou o primeiro lugar do Grupo F da fase de qualificação para o Europeu de 2024 com uma goleada sobre o Azerbaijão, por 5-0, em Bruxelas.

Os primeiros quatro golos dos «diabos vermelhos» foram marcados na primeira parte e houve mesmo um «diabo» à solta. Romelu Lukaku fez um póker (17m, 26m, 30m e 37m) e isolou-se de forma destacada na lista de goleadores da fase de apuramento.

O avançado da Roma tem 14 golos marcados, enquanto Cristiano Ronaldo segue na segunda posição, com 10. Kylian Mbappé, com nove, está no terceiro lugar.

Pelo meio do póker de Lukaku, Eddy Israfilov viu dois cartões amarelos e foi expulso, tendo deixado a formação azeri em inferioridade numérica.

Já no segundo tempo, a Bélgica ainda apontou mais um golo, da autoria de Leandro Trossard, em cima do minuto 90.

Também este domingo, no outro jogo do Grupo F, a Suécia, já sem hipóteses de chegar ao Euro, venceu a Estónia por 2-0.

O avançado do Sporting Viktor Gyökeres foi totalista, mas ficou em branco. A figura da partida foi Viktor Claesson, que fez o 1-0 aos 22 minutos e assistiu Emil Forsberg aos 55.

Fechado o grupo, a Bélgica termina na primeira posição, com 20 pontos, seguida da Áustria, com 19, ambas com presença confirmada no Alemanha 2024. A Suécia ficou no terceiro lugar (10 pontos), à frente de Azerbaijão (sete) e Estónia (um).